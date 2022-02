Belinda aparece en foto abrazada de Yair Rodríguez 'El Pantera', campeón de la UFC

México.- Los nombres de Belinda y Yair Rodríguez ‘El Pantera’ ya son tendencia en redes sociales porque la exnovia de Christian Nodal aparece en una foto de Instagram abrazada al campeón de la UFC.

Luego de que Christian Nodal y Belinda terminaron su relación sentimental han surgido varias teorías sobre los motivos de su ruptura, pues ninguno de los cantantes ha contado qué pasó entre ellos.

Belinda y Christian Nodal se conocieron cuando participaron en el programa "La Voz México"./ Foto: Google

Y aunque el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que Belinda y Nodal van a tener reconciliación muy pronto, el intérprete de “Adiós Amor” ya se borró dos de los tatuajes de Belinda.

Además ambos artistas sacaron este fin de semana dos canciones que sus fans han interpretado como indirectas entre ellos. El tema de Nodal es “Ya no somos ni seremos” y la canción de Belinda se llama “Mentiras Cabrón”.

Mientras la prensa y los fans comentan sobre la separación de Belinda y Nodal, un nuevo nombre surge entre la pareja, se trata de Yair Rodríguez ‘El Pantera’, un luchador que compite en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

Yair Rodríguez 'El Pantera' es un luchador mexicano de artes marciales de 29 años./ Foto: Instagram

Lee también: Belinda estrena a ritmo de reguetón la canción 'Mentiras... Cabr...' ¿se la dedica a Nodal?

Aparece Belinda en foto con ‘El Pantera’

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yair Rodríguez ‘El Pantera’ subió una foto en la que abraza a Belinda y como descripción sólo puso un emoji de una persona levantando la mano.

Belinda y Yair Rodríguez ‘El Pantera' en una foto que el luchador subió a redes sociales./ Foto: Instagram

Más de 42 mil seguidores del luchador ya le dieron “me gusta” a la imagen que podría interpretarse como que ‘El Pantera’ levanta la mano para ser el siguiente novio de Belinda.

Y aunque el peleador mexicano de 29 años desactivó los comentarios a esta publicación en su Instagram, en otras redes sociales como Facebook, sus seguidores le han comentado que por favor no se vaya a tatuar a Belinda en su piel.

Esto comentó Yair Rodríguez ‘El Pantera' en la foto donde aparece con Belinda./ Foto: Instagram

Esta fotografía de Belinda y ‘El Pantera’ no es reciente, pues a la cantante se le observa con un look que llevaba hace algunos años, cuando aún no conocía ni a Christian Nodal ni a Lupillo Rivera, con quienes participó en el programa de Televisa “La Voz México”.

Lee también: Tras polémica ruptura, lanzan la cumbia de Christian Nodal y Belinda

¿Quién es Yair Rodríguez 'El Pantera'?



Yair Rodríguez 'El Pantera' nació en Parral, Chihuahua, tiene 29 años y es un atleta mexicano experto en artes marciales mixtas y es cinturón negro en Taekwondo.

Ha participado varias veces en el Ultimate Fighting Championship (UFC) desde 2014 en la categoría de peso pluma.

El Pantera' aprendió de artes marciales desde que tenía 5 años.

Las noticias de AM en

Síguenos