México.- Desde Madrid, España, Belinda habló de su carrera, pero también de cómo se encuentra actualmente en su vida sentimental y confesó que tiene prohibido tener novio, esto, luego de su truene con Christian Nodal.

La cantante se enlazó vía telefónica desde España para contarle a Pati Chapoy sobre su último proyecto, la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, la cual está siendo éxito mundial.

Los conductores de “Ventaneando” no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle sobre su vida amorosa, de cómo se encuentra, tras su rompimiento con Christian Nodal, con quien llegaría al altar.

Aunque no habló mucho de cómo se encuentra su corazón, Belinda admitió que por el momento no tiene interés en tener pareja.

Agrega que por el momento está muy tranquila y concentrada en sus amigos, en su carrera musical y actoral.

Pero el conductor insistió y le pidió describir a su hombre ideal, de las cualidades en las que se fijaría.

¡Ay madre mía!, te lo juro que es lo último que quiero. Prefiero no hablar de este tema, porque no tengo nada qué decir, no, no, no quiero”, respondió entre risas.

Lo que sí aceptó la actriz es que no todo es felicidad, pues en los últimos meses ha vivido tiempos difíciles y tristes.

Me ha costado mucho, he estado trabajando mucho, han sido momentos complicados y hoy les puedo decir que estoy muy bien. Que me escuchen feliz no quiere decir que no haya sido difícil, no todo es felicidad y no todo han sido cosas bonitas, ha sido mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucho dolor y así es la vida”, finalizó.