Ciudad de México.- Belinda confirmó que se contagió de COVID-19 y la pasó muy mal, sin embargo, ya se recupera favorablemente en su casa en México.

La prometida de Christian Nodal, quien al contrario de la cantante ofreció dos conciertos en la Feria de Verano León 2021, fue entrevistada de manera virtual para hablar del tema “La Niña de la Escuela”, que canta con Lola Índigo y Tini Stoessel.

El video de la canción que se estrenó hace tres semanas, ya rebasó los 20 millones de vistas en YouTube y tiene su "challenge" en TikTok.

Cuando me mandaron la canción fue como literal, una adrenalina, una dopamina en mi cuerpo. Además, tiene ese significado tan importante de que a todas nos pasa que en algún momento de nuestra vida nos sentimos como que nadie nos entiende, que a lo mejor no le gustamos al niño que nos gusta", expresó por su parte Belinda.

Aunque no fue un tema que se había reservado, Belinda confirmó que se contagió de coronavirus.

En entrevista con Agencia Reforma, la cantante no dio detalles de los síntomas que sufrió, aunque dijo que ya estaba de salida.

Tras la recomendación de su amiga Lola Índigo de aplicarse la vacuna contra el virus, Belinda dijo que ella todavía no puede.

Yo todavía me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar Covid a mí, entonces todavía no puedo vacunarme", aseguró.