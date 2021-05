Haters tunden a Belinda por enviar el pésame a víctimas del desplome del Metro

México.- Belinda se expresó en redes sociales para solidarizarse y enviar el pésame a las familias de los 23 fallecidos en el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la noche de este lunes, 3 de mayo, lo que le costó críticas, y ella no dudó y respondió.

Apenas compartió la publicación, la novia de Christian Nodal comenzó a ser blanco de críticas, pero ella hizo lo que pocas veces, le respondió a los haters y lamentó que en medio del dolor, siempre haya personas negativas.

Belinda se indignó tanto y dijo sentir pena por quienes no muestran respeto y empatía hacia este tipo de situaciones.

Me da mucha pena ver sus reacciones de “me divierte” o en lugar de aportar algo bueno, se ponen a juzgar cualquier cosa, esto no es divertido y no es solo publicar por publicar, es para manifestar apoyo y cada persona lo hace de acuerdo a su personalidad”, prosiguió la intérprete de “Luz sin gravedad”.