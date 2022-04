Belinda sale en defensa de los mexicanos en programa español : ‘No hablamos como película del oeste’

España.- Belinda se anotó una estrella al demostrar su orgullo por ser mexicana y defender como se debe a los mexicanos en un programa español.

Fue en el programa español ‘La Resistencia’, donde la famosa se presentó para promocionar la serie 'Edén'. Durante su participación demostró su talento musical, pues cantó ‘El Rey’.

Fue ahí donde demostró al conductor David Broncano que ella tiene un muy buen humor para responder, y dejó claro a la hora de defender a los mexicanos del estereotipo que hay a su alrededor.

Mencionó que los mexicanos no hablan como si fueran personajes “de una película del oeste”.

Por ello, comparó con el que hay con los españoles. Dijo que en algunas traducciones al castellano, pareciera que se trata de cine para adultos.

Es como si yo imito a los españoles, como película porno”, dijo Belinda en defensa de los mexicanos. El conductor pidió que imitara cómo es el estereotipo de los españoles y con pena lo hizo.

Tras la comparación de Belinda con el estereotipo que hay de la forma de hablar de los españoles, el conductor Broncano decidió mostrarle una foto de Jordi ENP, ‘El Niño Polla’.

Belinda defendió la forma de hablar de los mexicanos. Foto: Especial.

“¿Sabes que uno de los actores porno más importantes es español?”, preguntó el conductor.

Belinda en el programa español. Foto: Especial.

La también actriz dijo que parecía un niño. Momentos después, el presentador le mostró un video para adultos:

“Me estás engañando, pobrecito, ¿quién es ese niño? Tendrá como 12 años”, dijo Belinda.

“Esto no se va a ver en televisión, no pinchéis la pantalla que la liamos. Me voy a meter en una página porno, esto nunca había pasado aquí”, comentó Broncano. “¡No mames, es cierto!”, contestó Belinda al ver el video.

“¡Mamá, papá, perdón por lo que está pasando!”, agregó la cantante. “Es que me están viendo mis padres, y yo observando porno contigo… Es que lo de ese niño no es normal”, concluyó.

Los fans apoyaron la forma magistral en que los apoyó Belinda.