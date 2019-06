Belinda desde la cama con insinuante lencería negra

México.- La cantante Belinda volvió a robar suspiros, ahora con una atrevida fotografía en la que luce lencería negra que casi deja a la vista sus atributos.

La también actriz de 29 años de edad mantiene contentos a sus 7.2 millones de seguidores en su perfil de Instagram, con este tipo de fotografías.

Su principal seguidor, quien no dudó en darle like a la foto es Alejandro Fernández. Al momento van 210 mil Me Gusta.

Y tomar junto a ti el te de las mañanas, despertarte a besos, complaciéndote en mi cama, y mirar tu cara, tu carita sonriente. #amoraprimeravista, ya la escucharon?”, preguntó la cantante, aunque sus seguidores le señalaron que no conocen la canción.

Con este mensaje pareciera que Belinda está enamorada. Lo cierto es que sólo ella lo puede confirmar.

Ya cásate conmigo”, “Mi amor preciosa”, “Ay Beli andas bien destapada, saludos a tu abue”, le escribieron.

Aplauden que Belinda sea coach de la Voz Azteca

Belinda, quien actualmente es coach de la Voz Azteca, al lado de Yahir, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera, es la más consentida tanto por sus fans como por sus colegas.

Belinda participa en la primera edición de la Voz Azteca al lado de Yahir, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner. Foto: Especial.