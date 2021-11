Monterrey.- Belinda y Mon Laferte protagonizaron un emotivo momento cuando se conocieron en el backstage del festival Pa'l Norte, pues de inmediato surgió el amor entre ambas y se volvieron las mejores amigas.

Mon Laferte, quien este viernes se presentó en el festival que se realiza en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León, fue sorprendida por Belinda cuando ésta llegó a su camerino.

A través de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram, Mon Laferte compartió una fotografía en la que luce su embarazo de cinco meses junto a Belinda y explicó que recién había conocido a la intérprete de “Amor a primera vista”.

Ayer conocí a @belindapop y es tan hermosa... ella y su mamá me llevaron regalitos para bb", escribió Mon Laferte.

Belinda expresó su admiración a Mon Laferte, a quien por fin pudo conocer. Foto: Instagram

Y es que como se pudo ver en un video que publicó el festival Pa'l Norte en Instagram, la prometida de Christian Nodal le llevó un par de detallitos de una exclusiva marca de joyería que patrocina para el primogénito de la cantante chilena.

La cantante de "Tu falta de querer" no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas, pues aseguró que siempre 'muere de amor' y se derrite cada que ve ropita para su bebé.

Belinda le expresó a Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre real de la cantante, que la admiraba e incluso le presumió un tatuaje con la leyenda 'La vie en rose', nombre de su canción favorita que canta la chilena.

Después cada quien se puso a pintar una acuarela y al final intercambiaron las pinturas que hicieron a manera de recuerdo.

Espera Mon Laferte a su primer bebé

En agosto pasado, Mon Laferte dio a conocer que tras un difícil proceso, por fin estaba en espera de su primer hijo.

“Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá”, explicó en aquella ocasión.

La cantante chilena presumió su pancita de cinco meses de embarazo en concierto. Foto: Instagram

Mon Laferte se presentó con éxito en el festival Pal' Norte. Foto: Instagram

Tras terminar su concierto en el festival Pa’l Norte, Mon Laferte compartió unas imágenes en sus redes sociales.

Fue hermoso! mi primer concierto en México gracias Monterrey! Te amo un chingo!!! Gracias”, escribió.

