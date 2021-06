Acusan a Belinda de ser la causante de los problemas de la familia de Jenni Rivera

California.- Desde que se dio a conocer que los hijos de Jenni Rivera mandaron auditar a su tía Rosie, por ser la albacea de los bienes de su madre, la guerra mediática no ha dejado a los Rivera...pero tal parece que hay algo más, pues se dice que el quiebre entre Lupillo y Juan Rivera, se debe a algo más que dinero.

En redes sociales, ambos se han lanzado todo tipo de ataques, uno ha sido señalado de ladrón, y otro ha sido calificado como ‘pend…’ en Instagram y YouTube.

Según periodistas de espectáculos, como el sitio “Chisme no Like”, todo comenzó cuando Belinda anunció su noviazgo con Christian Nodal.

Lupillo resultó muy afectado y dejó de dar entrevistas, lo que afectó los patrocinios, y la relación con los fans, lo que se ha externado por parte de Juan Rivera en sus redes sociales.

Juan le dijo a Lupillo que las entrevistas tenían que hacerse, y que tenía que hacerse cargo si había cometido un error con Belinda, pero que no podían faltar a sus compromisos por ello. Así fue como se ocasionó el cortocircuito entre hermanos.

Mi carnal quería dejar de hacer entrevistas, yo le dije: ‘carnal nosotros tenemos un compromiso, tenemos que dar las entrevistas, tenemos que dar la cara, si tu cometiste el error con esta mujer (Belinda) eso es rollo tuyo, yo no puedo quedar mal, el proyecto no puede quedar mal’, pues ya no quería dar entrevistas cuando los patrocinadores pagaron por eso”, señaló Juan para el programa Chisme No Like.