México.- Christian Nodal lanzó su nueva canción, la que prometió que haría contra J Balvin tras su pleito en redes, pero sorprendió que la 'tiradera' no fue sólo para el colombiano, también Belinda salió 'raspada'.

Nodal y J Balvin protagonizaron una pelea a través de Instagram tras una broma que hizo el reguetonero sobre el nuevo look rubio del ex de Belinda, pues muchos hicieron comparaciones entre ambos.

Sin embargo, al cantante de "Adiós amor" no le pareció gracioso que Balvin publicara una foto de ambos y escribiera 'encuentra las diferencias', por lo que comenzó por contestarle que él sí tenía talento.

Las cosas se salieron de control y Nodal terminó 'amenazándolo' con sacar una canción contra él, al estilo de Residente.

La madrugada de este sábado Nodal estrenó "Girasol", en la que con un fuerte lenguaje ataca a José Álvaro Osorio Balvín, nombre real del intérprete de "Mi gente".

"Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar, ada que intentas rapear, cada que intentas rimar", dice parte de la letra de la nueva canción de Nodal.

Pero en otra parte del tema se va contra Belinda, pues aunque no pronuncia su nombre, se refiere a lo que vivió con ella como su peor error, además de insinuar que si su ex prometida se atreve a demandarlo, le pasará lo mismo que a Amber Heard en su pleito legal contra Johnny Depp.

Tú quieres que me reconozcan por mi peor error, carnal pero por romperte el cu... van a saber del Nodal. ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no ha de estar muy lleno. ¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno si la innombrable me arma un caso eso verán de nuevo".