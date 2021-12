México.- Aunque no es un secreto que Belinda se ha sometido a diversos tratamientos estéticos, ella no ha hablado abiertamente del tema, sin embargo, las imágenes no mienten, y se puede ver claramente los cambios que se ha hecho la prometida de Christian Nodal.

Y es precisamente un video sobre sus cambios físicos que se volvió viral en redes sociales, ya que muestra a la actriz y cantante desde que era niña hasta la actualidad, aunque al final se burlan con la imagen de uno de los personajes de la película ¿Y dónde están las rubias?, pues internautas señalan que si 'Beli' sigue operándose va a quedar así.

Belinda se ha hecho cirugías estéticas en la nariz, el mentón y el busto, entre otras cosas, pero es el doctor Osvaldo Lemus, quien a través de su canal de YouTube analiza los procedimientos que se ha hecho.

La primera cirugía de Belinda

Según el doctor la primera cirugía que se hizo Belinda fue en el 2009, cuando apenas tenía 17 años, la cantante se hizo una rinoplastía, pero al parecer no quedó conforme, pues en 2012 volvió a hacerse una, con la que, según el especialista, se adelgazó el puente de la nariz para que fuera más estética, además de modificarse los orificios nasales.

Belinda se realizó dos operaciones de nariz entre 2009 y 2012. Capturas de video

Entre otras modificaciones que se hizo en el rostro Belinda, están la mentoplastía, que es la proyección del mentón, y la definición del ángulo mandibular, además de arreglarse los pómulos, y practicarse la bichectomía, que es la extirpación de las almohadillas grasas que están en los cachetes.

Entre los comentarios del doctor, también expresó que el abdomen de Belinda fue sometido a una liposucción HD para marcar el 'six pack' lo que le ayudó a contornear la cintura, ya que es evidente que antes no tenía marcados los músculos oblícuos.

Belinda además se operó el mentón para lograr una mejor definición del ángulo mandibular. Captura de video

Por último, la novia de Christian Nodal se aumentó el busto, según el doctor Lemus se puso implantes y también se operó los glúteos, pues en imágenes que muestra de antes y después, se nota el cambio en esa parte.

El especialista en estos procedimientos, no descartó que Belinda se haya practicado un diseño de cejas o un retoque de labios para contorno y volúmen.

Según el especialista en procedimientos estéticos, Belinda también se operó los glúteos y se aumentó el busto. Captura de video

La conclusión del médico es que Belinda no se ha había realizado 19 cirugías estéticas, como se rumoraba, sin embargo, hay que aclarar que este video fue publicado por primera vez en 2019, por lo que en estos dos años tal vez la cantante se haya practicado otros procedimientos, pues en fechas recientes ha llamado la atención su apariencia.

Incluso hace poco apareció en imágenes luciendo bastante extraña, al punto de que en internet la compararon con Lyn May.

