México.- Sin hacer ningún anuncio de por medio, Belinda sorprendió la tarde de este sábado con el estreno de un tema que parece caer a la perfección en su situación sentimental actual: "Mentiras cabrón", se llama la canción cuyo demo logró casi 90 mil vistas en apenas cuatro horas.

Hace apenas una semana que Christian Nodal anunció a través de una historia en su Instagram que daba por terminada su relación y compromiso con Belinda, tras lo cual comenzaron a circular todo tipo de rumores y suposiciones sobre los motivos de la ruptura.

Belinda estrenó un tema tras lo cual se volvió tendencia en redes sociales. Foto: Instagram

Unos días después, Nodal volvió a sorprender al dar a conocer su nuevo contrato con Sony Music, y por si fuera poco estrenó la canción "Ya no somos ni seremos", y los fans lo tomaron como una dedicatoria a su exprometida.

Y aunque Belinda guardó silencio, días después compartió su postura, en la que además de decir que le dolía la situación, aseguró que tomaría medidas, incluso legales, para hacerse respetar, luego de una serie de acusaciones y ataques en su contra tras el truene con Nodal.

Belinda tampoco se quedó atrás en cuanto a estrenar música, pues a través de YouTube estrenó la canción "Mentiras cabrón", en la que parece ‘aventar’ una que otra indirecta.

A ritmo de reguetón, Belinda le canta a un mal amor: "Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía que no te superaría siempre iba a estar triste, pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste ya no creo en tus palabras no me pidas perdón", es parte de la letra del inicio de la canción.

Christian Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda el pasado 12 de febrero. Foto: Instagram

En otra parte del tema Belinda canta: "No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento", y por su puesto que la emoción de los fans de la también actriz fue tanta que la volvieron tendencia.

¿Todo es un truco publicitario?

Tras el estreno de “Mentiras cabrón” de Belinda, luego de unos días de la nueva canción de Christian Nodal luego de su rompimiento, los seguidores de ambas estrellas ya comienzan a dudar si todo se trata de un truco publicitario.

Entre los muchos mensajes que surgieron seguidos del estreno de la canción de Belinda, se leen algunos que dudan sobre si el truene entre los Nodeli fue planeado por ambos para lograr que sus temas se convirtieran en número uno, y si fue así, les está funcionando. Habrá que esperar para comprobar si todo se trató de un plan para lograr más éxito.

