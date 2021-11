México.- Belinda decidió dejar el rubio de su cabellera atrás y volverse castaña, además cambió su estilo de maquillaje, y aunque sus fieles fans la llenaron de halagos, no faltó quien le echara carrilla.

Y es que la prometida de Christian Nodal publicó en su cuenta de Instagram, a través de sus historias, una imagen de su nuevo look, en el que se ve su cabellera en tono chocolate, además de que luce un maquillaje en sus ojos estilo 'foxy eye'.

El cambio de look fue gracias al estilista Javier Díaz Mendoza, quien en su cuenta de Instagram también compartió varias imágenes del cambio de Belinda.

Habrá algo que no le quede perfecto?", "Es tan perfecta", "La más bella", fueron algunos de los comentarios que escribieron los fieles seguidores de la cantante.

Sin embargo, no faltó a quienes no les gustó mucho el cambio, o de plano la criticaron al señalar que ya se ha hecho muchas cirugías. Unos más la compararon con la actriz Irma Serrano 'La Tigresa'.

"Me parece a la tigresa de joven", "que se hizo más arreglos?", "Pensé que era una estatua de cera se ve bien pero diferente", "ella es hermosísima pero ese maquillaje la hace ver muy rara no me gusta", fueron algunos de los comentarios en la red.

Belinda cambió el tono de su cabello por uno chocolate, lució sus ojos con distinto maquillaje. Foto: Instagram

¿Quién es Irma Serrano?

La chiapaneca Irma Serrano, más conocida por su apodo de 'La Tigresa', es una cantante, actriz, vedette y política que destacó en la década de los 60 como una de las intérpretes de música ranchera más populares.

'La Tigresa', de 87 años de edad, se ha visto involucrada en múltiples polémicas, muchas de ellas debido a sus amoríos con hombres mucho más jóvenes que ella, aunque entre sus romances también estuvo el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.

En el año 2000 se vio envuelta en el escándalo al iniciar una relación con el participante del reality Big Brother Patricio 'El Pato' Zambrano, quien es 30 años menor que ella.

Irma Serrano ha causado controversia por sus relaciones con hombres mucho más jóvenes que ella, como Poncho de Nigris. Foto: Especial

Otro de sus jóvenes galanes fue Poncho de Nigris, con quien se le relacionó en 2003.

Incluso con uno de sus jóvenes parejas estuvo a punto de casarse, se trata del cantante guanajuatense de música ranchera José Julián, con quien en 2004 Irma Serrano mantuvo una relación cuando él tenía 29 años.

