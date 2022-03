¿Belinda fue penalizada? Aseguran que por subir su video 'Mentiras cabr...' a YouTube tiene problemas

México.- Al parecer Christian Nodal no es el único que está atravesando por problemas tras terminar su compromiso, pues ahora Belinda se está viendo afectada.

Angélica Palacios Real, a través de su canal de Youtube de Multimedia 7, informó que Belinda ha sido penalizada debido a que también tiene problemas con Universal Music.

Belinda ha perdido muchísimo dinero y ha sido fuertemente sancionada...", adelantó la comunicadora.

El tema de Belinda, supuestamente dedicado a Nodal, tenía mucho éxito en plataformas digitales.

Belinda subió a su cuenta de YouTube el audio de su tema "Mentiras cabr..." unos días después de que Nodal diera a conocer que su compromiso con la cantante había terminado y luego de que Christian lanzó su tema "Ya no somos ni seremos", que parecía una serie de indirectas entre ambos.

Angélica Palacios explicó el video de Belinda que sumó más de 7 millones de vistas en su cuenta de YouTube había desaparecido, y dio su explicación.

En YouTube solo aparece esto en el enlace del video 'Mentiras cabr...' de Belinda.

“No es casualidad, no es que lo quitaron de un dia para otro, sino que Belinda ha sido penalizada, por lo tanto esta suma que le iba muy bien en cuestión de monetización al censurarla está perdiendo dinero”, dijo

Aseguró que Universal Music, la antigua casa disquera de Belinda levantó una reclamación. “Sigue con su postura de hacer válida una serie de cláusulas que tiene bajo contrato, que le está prohibiendo a la cantante lanzar su música en esta plataforma de forma independiente”, aseveró.

Agregó que siguen tratando de ‘congelarla musicalmente hablando’, y pese a que el tema no tuvo difusión ni promoción, YouTube México lo bajó y lo privatizó, “se supone que tiene un equipo de trabajo de oficina que están todos los días viendo un progreso, un análisis, un seguimiento a la carrera de Belinda, Universal Music dijo ‘haber momento, esto no lo pueden publicar, no lo pueden difundir, porque tenemos un contrato’”.

Angélica Palacios aseguró que Belinda volverá a tener problemas si decide lanzar un nuevo tema musical como solista, pero supuestamente si hace algún dueto no, hasta que se cumpla la penalización y las fechas del contrato.