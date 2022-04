Belinda llega al programa Hoy y sorprende con sus declaraciones

Ciudad de México.- Recientemente Belinda apareció en el programa Hoy donde lanzó fuertes confesiones acerca de su vida. Se sabe que la cantante está atravesando un duro momento en el que tiene que vivir el luto del término de una relación y al mismo tiempo el ataque de usuarios en redes sociales.

Trascendió que abandonaría el país debido a lo mencionado anteriormente, por lo que en el matutino de Televisa, producido por Andrea Rodríguez, contactaron a la también modelo para saber respecto a lo que estaba sucediendo.

Si bien la intérprete de “En La Oscuridad” no habló del tema de su ruptura con Christian Nodal, sí explicó que estaba feliz por sus proyectos y contó que ya está por estrenarse la nueva serie de Netflix Bienvenidos al Edén, en donde tendrá una participación, además también compuso y grabó dos canciones para esta.

También mencionó que está sumamente emocionada porque tiene varios proyectos en “La madre patria”, pero mientras tanto afirmó que la ha estado echándole ganas para que a la gente le guste la música que aportó para la serie y por supuesto, a su interpretación como “África”.

Y aprovechó la charla virtual con la producción del matutino de Las Estrellas para volver a aclarar la controversia acerca de si se va mudar permanentemente a España, negando los chismes, pues dijo que no es así, que si ahora está del otro lado del charco es porque allá es se le presentaron varias oportunidades de trabajo y ella ama su trabajo y hacer lo que más le gusta, destacando que en México tiene a su familia y a sus amigos, así que este país lo considera como su hogar.

Me mudo a España para los proyectos que tengo que hacer, porque realmente mi familia vive en México, mi hermano es mexicano, como dije es temporal, mientras trabajo aquí, porque me están saliendo varios proyectos y pues me gusta mucho poder trabajar, hacer lo que me gusta y me gustan mucho las oportunidades que se me están dando aquí", concluyó.