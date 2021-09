Captan a Belinda con lujosa joya que confirmaría boda con Christian Nodal

México.- Belinda volvió a dar de qué hablar, mostró, al parecer, por error una lujosa argolla en su dedo anular que confirmaría que sí se casó con Christian Nodal.

Belinda compartió varias stories de Instagram, pero una donde promociona una marca de donas fue la que más llamó la atención, incluso la de medios de comunicación, pero no precisamente por el producto, sino por su dedo anular.

Y es que, en su anular derecho se alcanza a ver que trae su costoso anillo de compromiso, pero en ese mismo dedo, luce una argolla que muchos sospechan es la prueba de que ya se casó con Christian Nodal.

Se trata de un anillo Trinity Mg, de la marca Cartier, con un costo de 55 mil 500 pesos, conformado por tres alianzas entrelazadas.

Aunque la respuesta solo la tiene la intérprete de “Utopía”, algunos internautas opinan que la joya representa alianza, pero no se usa para bodas.

Me mandan esta captura donde nos dicen que el segundo anillo de Belinda sí podría ser de matrimonio y es de Trinity mg Cartier”, escribió en Instagram la periodista Chicapicosa.

Otros señalan que el anillo que usa la también actriz de 29 años no es igual al de Cartier de tres oros, pues el de ella es de uno solo.

Los Trinity significan alianza pero no se usan para bodas”, “No, no creo, primero uno de tres millones ¿y el de boda de 55 mil? ¡No creo!”, “No creo, es muy barato para sus estándares, el de compromiso estuvo carísimo”, opinaron seguidores en Instagram.

Pero otros se enfocaron en que el anillo Cartier no combina junto al de compromiso, pues el oro es de distinto color.

Creo que no combina”, “Muy caros pero que fea combinación”, “Muy bonito el anillo pero creo no le va al de compromiso”, “Pero no hace match con su anillo de compromiso”, opinan otros fans.