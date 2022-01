Belinda rechaza '2000s Pop Tour' porque el reparto no está a su altura

Ciudad de México.- En días recientes se reveló la lista completa de los artistas que conformarán el elenco del nuevo proyecto de los hermanos Boroboy el cual llevará por nombre “2000s Pop Tour”, y será producida por Bobo Producciones.

Pero llamó la atención que Belindano estaba entre los integrantes del esperado reparto, siendo una de las estrellas que brilló durante esa época con éxitos como “Boba niña nice”, “Lo siento” y “Ángel”.

Se sabe que a esta nueva gira se le invirtió mucho dinero en producción y estará encabezada por Ari Borovoy, y la gira por todo el país se realizará a través de su empresa Bobo Producciones.

Tras el rotundo éxito del 90s Pop Tour, Ari y su hermano Jack Borovoy se dieron a la difícil tarea de seleccionar a los mayores exponentes de la música pop de la época del 2000, y nombres de famosos como Paty Cantú, Kudai, Motel, Pee Wee, Fanny Lu, Nikki Clan, Playa Limbo, Yahir, y otros más surgieron como integrantes del reparto.

Pero la expectación surgió luego de que se revelaran los nombres y Belinda brillara por su ausencia.

A este respecto, específicamente, la periodista Martha Figueroa contó en su programa para Unicable, Con permiso, que:

La periodista quien lleva la conducción de ese programa de espectáculos junto a Juan José Origel reveló información clasificada, pues aseguró que la prometida de Christian Nodal se puso en un plan de “boba niña nice” a rechazar el proyecto pues aseguró q que el elenco no está a su altura:

Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de la historia de BoBo Producciones; o sea, de la compañía de Ari Borovoy, y que no aceptó y que le dijeron: ‘cómo si es un dineral y tú vas a ser la estrella y todo mundo va a estar alrededor tuyo y no sé qué’, ah pues que no, ‘que el elenco no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal’, que no tenía por qué andar perdiendo el tiempo en esos conciertos”.