México.- Belinda por fin reveló cómo enfrentó la ruptura de Christian Nodal, con quien estaba comprometida para casarse, tras un noviazgo mediático, lleno de románticas fotos e historias de Instagram que comenzó cuando se conocieron en “La Voz México”.

El de Belinda y Christian Nodal parecía amor del bueno, pero luego de un año y medio de relación y un compromiso que fue muy sonado, el cantante de “Adiós amor” sorprendió a principios de febrero al anunciar su ruptura de la cantante.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Nodal dio a conocer que se encontraba nuevamente soltero, y días después, tanto los fans de Belinda como la prensa, esperaban una respuesta de ella, pero no sucedió.

Belinda y Christian Nodal incluso posaron para algunas revistas mexicanas./ Foto: Especial

Debido a que no hubo una postura oficial de parte de ambos artistas sobre los motivos de su truene, empezaron los rumores, entre ellos, que la actriz le había pedido más millones de los que le debía al SAT o que él le fue infiel con su exnovia María Fernanda Guzmán.

Y aunque a dos meses de la separación, ninguno ha salido a aclarar qué fue lo que realmente pasó, Belinda fue abordada por Mónica Noguera para “De Primera Mano” en los Premios Platino 2022 y ahí la cantante abrió un poco más su corazón.

Así acudió Belinda a los Premios Platino 2022./ Foto: Instagram

Encuentra paz lejos de las redes sociales

Belinda primero habló de su desaparición de las redes sociales cuando se supo de su separación de Christian Nodal. Admitió que esta acción le trajo mucha paz y tranquilidad.

Me sentí muy bien porque es muy sano, no solo por mí, sino por todos. Lo recomiendo. Estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote , conociéndote más, al final te da mucha paz, mucha tranquilidad”, señaló.

Continuó la entrevista lamentando que existan personas que juzguen sin saber realmente la verdad de los hechos, pues a ella hasta la atacaron y pidió que si no se tiene algo bueno que decir, es mejor quedarse callado.

“Cómo juzgan sin conocer, cómo atacan, es algo muy lamentable, muy doloroso. Y hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras, darnos ese valor y levantar la voz y no quedarse calladas. Aunque hay veces en que si no tienes nada bueno que decir, es mejor quedarse callada. Las palabras son importantes, hay que saber utilizarlas, saber cómo hablar para no herir a personas”, aseveró.

Belinda también habló con Mónica Noguera sobre los ataques que sufrió en las redes sociales./ Foto: Captura

Dice Belinda que no es de ‘piedra’

Finalmente, la artista de 32 años apuntó que ella también es un ser humano y no es de “piedra”, de modo que una ruptura amorosa también le afecta y le deja el corazón “a flor de piel”.

“Soy muy guerrera cuando debo ser guerrera. Pero también soy una mujer con un corazón, también tengo sentimientos, no soy de piedra, tengo un corazón a flor de piel y soy igual de ser humana que cualquiera”, finalizó.

Estrena ‘Bienvenidos a Edén’

La nueva serie de Netflix “Bienvenidos a Edén” llega a la plataforma streaming protagonizada por Belinda, Amaia Aberasturi, Berta Castañé, Amaia Salamanca, Guillermo Pfening, Ana Mena y Berta Vázquez, entre otros.

Gracias al estreno de esta producción española, Belinda se ha mantenido ocupada desde su ruptura de Christian Nodal, viajó al país europeo a promocionarla en distintos programas.

En “Bienvenidos a Edén”, Belinda interpreta al personaje de África, una chica muy fiestera y alocada.

La sinópsis oficial cuenta que Zoa y otras cuatro personas, con gran actividad en redes sociales, reciben una invitación para ir a una fiesta en una isla secreta que organiza una marca de bebida. Allí comienza una misteriosa aventura que plantea la pregunta: “¿Eres feliz?”. Los que aceptan la invitación se dan cuenta que esa reunión les cambiará completamente la vida.