Belinda revela su verdadera edad en medio de polémica por relación con Christian Nodal

Ciudad de México.- En medio de polémica por su relación con el cantante Christian Nodal, la cantante y actriz, Belinda reveló su verdadera edad.

La noticia de que Belinda mintió sobre su edad durante un tiempo y que se aumentó tres años cuando comenzó su carrera, se consolidó cuando un usuario de Twitter compartió una imagen con el supuesto pasaporte de la cantante, donde se observa una fecha de nacimiento que corresponde a 27 años actualmente.

El tema de su edad adquirió relevancia luego de que se diera a conocer su relación con el cantante Christian Nodal, quien tiene 21 años. Hoy ella declaró a una revista que la diferencia de edad entre los dos es sólo de seis años.

Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años... aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis", dijo a TV Notas.