Tras dos meses de ausencia, Belinda rompe ‘ayuno’ de redes sociales

España.- Tras dos meses de no utilizar redes sociales, Belinda reveló que vivió un momento de introspección y paz mental; ahora está lista para volver.

Tras más de dos meses de ruptura con Christian Nodal, la artista se retiró de las redes para un detox emocional.

No tengo Instagram, ni nada, cuando quiero subir algo, se lo pido a alguien de mi equipo, pero no tengo, porque me las quité por un tiempo por salud mental. No me gusta estar en el teléfono, cuando estoy comiendo, quiero disfrutar de mis amigos. Siento que estoy más despierta, atenta en los detalles de las cosas. Me siento muy bien”, reveló.