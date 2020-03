Belinda se pone reflexiva ante el coronavirus y muestra su preocupación

Ciudad de México.- La cantante y actriz Belinda, se puso reflexiva ante la pandemia por coronavirus (Covid-19) y expresó su preocupación ante esta situación.

Mediante un video publicado en redes sociales, se puede observar a la cantante sentada mientras explica lo que está pasando con su familia en, en donde menciona que su abuelita de 87 años padece de

Así mismo, mencionó que está preocupada por todas las personas en general, por la humanidad que se encuentra en riesgo.

De igual manera, Belinda criticó a la personas en México que aun salen de sus casas para tener reuniones y asegura que a esas personas no les interesa la vida de los demás, así mismo, reflexionó sobre el surgimiento de dicha enfermedad.

A veces me pregunto ¿de dónde habrá salido esta pandemia?, ¿será un virus creado?, ¿será algo que simplemente pasó?, para que seamos más conscientes, para que valoremos más las cosas reales y no las cosas que no valen la pena en la vida", comentó.

Destacó también sobre las personas que tienen que salir para trabajar debido a que viven el día a día y pidió que el gobierno atendiera estos casos para que la gente ya no salga de sus casas.

No soy una persona que no es consciente de las cosas, sé que hay mucha gente que tiene que comer, que tiene que mantener a su familia y vive al día, si no trabaja no come, ojalá el gobierno ayude a todas esas familias, a esas miles de familias que viven al día y no solo el gobierno, también nosotros”, informó.