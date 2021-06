Belinda dejó 'boquiabiertos' a fans de Nodal al besarlo en pleno concierto

Monterrey, Nuevo León.- Belinda provocó gritos de emoción y ternura al entrar a uno de los conciertos de su prometido Christian Nodal para sorprenderlo con un beso.

Según circulan en videos, Belinda le robó un tierno beso, y les ‘presumió’ a Nodal por ser el mejor cantante del mundo.

Ataviada de forma cómoda, con gorra, jeans y de forma sobria, los prometidos regalaron parte de amor al público.

Cabe mencionar, que tras casi un año de noviazgo, Chris y Belinda se comprometieron en España, mientras ella se encontraba grabando una serie en aquel país.

Una vez que regresaron de Europa, Christian retomó sus conciertos en Estados Unidos y México, en el caso de México tiene un compromiso de 5 conciertos, en los cuales lo acompaña su mamá y su prometida.

Además, regresará a Las Vegas, el 14 de septiembre y de ahí continuará de gira por el país vecino.

Me siento muy agradecido y bendecido, creo que de lo bonito que me ha tocado en mi carrera es poder trabajar con las personas que amo, mi familia que es mi equipo, mi mujer y unos amigos que vendrán a ver el show; los fans se van a llevar una gran experiencia, porque todo ese tiempo que no estuve trabajando o haciendo shows, estaba preparando todo lo visual, que lo que escucharan fuera más grande. Esto es historia en mi carrera, yo nunca había tenido cinco sold outs seguidos y me siento muy agradecido", reiteró.