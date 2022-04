México.- Belinda y Danna Paola son las actrices elegidas para el remake de la película “Chicas Pesadas”, clásica de la comedia estadounidense que fue protagonizada por Rachel McAdams y Lindsay Lohan en 2004.

Este es el proyecto que el productor de teatro Alejandro Gou está luchando por llevar a cabo y ya está esperando los derechos de la cinta que en inglés lleva el título de “Mean Girls”, cuyo guión fue escrito por Tina Fey, la comediante reconocida por el popular programa de comedia estadounidense “Saturday Night Live”.

Belinda y Danna Paola serían las protagonistas ideales de la versión mexicana de “Chicas Pesadas” una vez que Alejandro Gou logre obtener los derechos y coordinar las agendas de ambas cantantes y actrices.

Amanda Seyfried, Rachel McAdams, Lindsay Lohan y Lacey Chabert en el póster de "Chicas Pesadas"./ Foto: Google

Recientemente, el productor de obras y musicales como “A oscuras me da risa”, “El tenorio cómico”, “Sálvese quien pueda”, “Vaselina” y “Hoy no me puedo levantar”, platicó con la prensa sobre su deseo de hacer su propia versión de “Chicas Pesadas”.

El empresario considera a Danna Paola como su amiga, por lo que es un hecho que ella formará parte de su remake de “Chicas Pesadas”.

“Danna Paola y yo somos muy amigos. Danna estuvo conmigo en ‘Hoy no me puedo levantar’, la considero mi amiga. Está ahorita, gracias a Dios, en lo más alto de su carrera”, indicó el productor.

Alejandro Gou es ya bien conocido como productor de teatro en México./ Foto: Instagram

Además de la versión en español de la comedia gringa que ya es considerada de “culto”, Alejandro Gou quiere proponerles a las cantantes que participen en su musical “Mentiras”.

“Si se llega a dar algo con ella y con Belinda, quiero hacer ‘Mean Girls’. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer ‘Mentiras’”, finalizó con la entrevista.

Sólo resta esperar si Alejandro Gou llevará al teatro “Chicas Pesadas” con Belinda y Danna Paola, y aunque no dio detalles de qué personajes haría cada una, debido a sus personalidades, Belinda sería perfecta como Regina George y Danna Paola como Cady Heron.

Mientras esto ocurre, Danna Paola disfruta ser novia de Alex Hoyer, con quien se dejó ver muy abrazada y romántica en unas fotografías de la boda de Paola Zurita, la hermana del influencer Juanpa Zurita.

Danna Paola y Alex Hoyer en una imagen subida por la modelo Hannah Stocking en la boda de Paola Zurita./ Foto: Instagram

Por su parte, Belinda está emocionada por el próximo estreno de la serie “Bienvenidos a Edén” que llegará a la plataforma de Netflix el 6 de mayo y que se convertirá en el nuevo éxito español, tras “La Casa de Papel” y “Élite”.