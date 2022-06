México.- La canción “Adiós amor” de Christian Nodal le queda como anillo al dedo a Belinda, pues tiene un guapo y millonario pretendiente llamado Dean Pelic, quien ha quedado cautivado con las fotos que la cantante sube a su Instagram.

Desde que Belinda y Nodal terminaron a principios de febrero, la cantante y actriz se ha dedicado a usar sus redes sociales solamente para promocionar “Bienvenidos a Edén”, la serie de Netflix que acaba de estrenar, así como también de algunas colaboraciones que tiene con marcas como Tous.

Belinda muestra una joya de su colección para Tous./ Foto: Instagram

Tampoco se le ha conocido alguna nueva conquista, contrario a Nodal, a quien se le ha relacionado con mujeres como Andrea Flores o Mariana García, con quien fue visto tomado de la mano.

Sin embargo, la soltería de Belinda podría acabar pronto, pues un galán está detrás de ella y le comenta varias de sus fotos en Instagram, hecho que los seguidores de la actriz han notado y hasta le han dicho que harían una bonita pareja. Aunque hasta el momento Beli no ha respondido a los comentarios de Dean Pelic.

Dean Pelic en La Habana./ Foto: Instagram

Dean Pelic suele comentar las fotos de Belinda en Instagram./ Foto: Captura

Dean Pelic coloca emojis de acuerdo a las fotos que sube Belinda a su Instagram./ Foto: Captura

¿Quién es Dean Pelic, el pretendiente de Belinda?

El nombre del pretendiente de Belinda es Dean Pelic, un modelo, escritor y presentador de televisión originario de Croacia.

En su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 127 mil seguidores, este galán promueve su libro “To You: His side of the story”, que está disponible a través de la página de Amazon.

Dean Pelic en la portada de su libro “To You: His side of the story”./ Foto: Instagram

Además de dedicarse a la literatura y el modelaje, Dean Pelic es un joven amante de ejercitarse, tal como demuestra en algunas imágenes que publica mostrando su marcado abdomen y voluptuosos músculos.

Dean Pelic compartió esta selfie en el espejo en su Instagram./ Foto: Captura

Estudió administración y marketing, pero luego incursionó como modelo en pasarelas de Milán, Italia y Francia.

Los programas en los que ha destacado como conductor son TV Bingo Show de HRT, también ha obtenido pequeños papeles en series de televisión y tiene una columna en el semanal Index Rouge.

Dean Pelic acumula más de 127 mil seguidores en Instagram./ Foto: Captura

Las fotos que Dean Pelic sube a su Instagram dejan ver que lleva una vida llena de lujos y comodidades gracias a su poder adquisitivo, además de que constantemente sale de viaje alrededor del mundo.