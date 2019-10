Belinda y Lupillo Rivera ¡sí anduvieron! tuvieron intenso romance de 5 meses

México.- Después de tantos ‘dimes y diretes’, por fin de supo que Belinda sí fue novia por cinco meses del también cantante Lupillo Rivera, quien lo confirmó a través de un video. Ahora resta esperar la reacción de la intérprete de ‘Bella traición’.

Al parecer el llamado ‘Toro del Corrido’ no pudo más y rompió el silencio. Confirmó lo que ya todos sabían, que sí tuvo un intenso romance con Belinda mientras ambos participaban en ‘La Voz México’.

En entrevista con Elisa Beristain y Javier Ceriani del programa ‘Chisme No Like’, el cual se transmite por YouTube, el cantante confirmó los rumores.

Agregó que Belinda le dejó un gran aprendizaje: ‘amar a una mujer como nunca antes lo había hecho’, según dijo.

Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme.

Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”, dijo.