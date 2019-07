Bella Thorne rectifica y asegura que es pansexual

Estados Unidos.- La exchica Disney, Bella Thorne, rectificó y dijo que no es bisexual, sino pansexual, es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género o sexo.

Así lo dio a conocer la misma cantante de 21 años en el programa “Good morning America” de la ABC, a donde asistió para promocionar su libro “Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray”, y aclaró que sus gustos cambiaron y ya no se considera bisexual.

En realidad soy una pansexual, y no lo sabía…No tiene que ser una chica, un chico, o ya sabes, él, ella, esto o aquello…Es literalmente, te gusta la personalidad, como si fueras como un ser”, señaló Bella Thorne.

Bella Thorne, exestrella de Disney, señala que no es bisexual, sino pansexual. Foto: Especial.

Con esta declaración, la estadounidense nacida en Florida ha dado de qué hablar en los últimos días en las redes sociales.

Me gustan las chicas sexis, me gustan los chicos sexis”, dijo. “Me gusta lo sexy en general, ¿sabes?”, dijo en el programa.

Otras celebridades como Asia Kate Dillon, Miley Cyrus y Jazz Jennings han declarado publicamente que se consideran pansexuales.

Annabella Avery “Bella” Thorne, es una actriz y cantante estadounidense. Ella interpretó a Ruthy Spivey en la serie My Own Worst Enemy, Tancy Henrickson en la cuarta temporada de Big Love, y CeCe Jones en la serie de Disney Channel Shake It Up.

¿Qué es ser Pansexual?

Pansexual es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género o sexo.

Intentan chantajear a Bella Thorne con desnudos

En junio pasado, la actriz acabó con las amenazas de un hacker y publicó las imágenes con las que estaba siendo extorsionada.

A través de Twitter, la ex chica Disney de 21 años dio a conocer que estaba siendo amenazada con sus propios desnudos, mismos que acabó publicando ella misma.