Bella Thorne se va al porno y firma con Pornhub

Estados Unidos.- La exchica Disney, Bella Thorne, dio a conocer que a sus 21 años de edad ya firmó un contrato para incursionar en la industria del cine porno.

Bella Thorne saltó a la fama como chica Disney gracias a su papel como CeCe Jones en “Shake it Up”, ficción en la que trabajó de 2010 hasta 2013. Foto: Especial.

La actriz ya firmó un contrato con la empresa Pornhub para realizar una película en la que ella sólo estará detrás de cámaras, como directora del proyecto.

El proceso de rodaje fue muy interesante porque tuvimos follad... reales en el set, lo que nunca antes había rodado. Mi idea inicial era crear una película navideña de terror, pero acabé realizando un filme etéreo”, comentó Thorne en una entrevista.

Aunque la primera cinta en la que participó y que sale en septiembre es ‘Her & Him’, en esta se explorará la relación entre un hombre y mujer que pelean por ver quién es más dominante.

El proceso de filmación fue muy interesante. Es un ambiente muy divertido”, platicó Thorne.

Lo que sí es que a Bella Thorne le queda claro que su nuevo interés profesional puede suscitar muchas críticas y habló al respecto.

Si creéis que el porno es incómodo, siento que te sientas incómodo, pero no hagas a la otra gente sentir incómodo por no estarlo”.

En junio pasado, Bella Thorne decidió publicar ella misma fotografías de sus propios desnudos y con esto acabar con el intento de extorsión de un hacker. Foto: Especial.

Quien está encantado es el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, quien ha descrito la película como una “representación modernista y sexualmente explícita de Romeo y Julieta, de dos amantes cruzados por los astros que han desenfrenado el deseo sexual del uno por el otro”.

El estreno de la cinta porno de Bella Thorne se llevará a cabo en el The Oldenburg Film Festival, que se celebrará en Alemania entre el 11 y el 15 de septiembre.

Annabella Avery “Bella” Thorne es una actriz y cantante estadounidense. Ella interpretó a Ruthy Spivey en la serie My Own Worst Enemy, Tancy Henrickson en la cuarta temporada de Big Love, y CeCe Jones en la serie de Disney Channel Shake It Up.

Bella Thorne se autodenomina pansexual

Hace unas semanas, la actriz y cantante Bella Thorne declaró que no es bisexual, sino pansexual, es una orientación humana que ha nace sentirse atraída sexualmente por otros individuos sin importar su género o sexo.