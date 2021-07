Bella de la Vega es 'masacrada' por jueces de 'Quiero Cantar', pero es favorita del público

CDMX.- Bella de la Vega ha sido destrozada por la crítica por su nivel vocal en el reality “Quiero Cantar” que forma parte del formato de "Venga la Alegría".

Los jueces Rocío Banquells, Horacio Villalobos y Mario Lafontaine, le han instado a Bella de la Vega a dedicarse a otra cosa, pues el nivel de voz que ha mostrado en dos intervenciones no ha sido el óptimo.

La polémica bailarina tuvo una segunda oportunidad para remontar su primera participación, pues ha sido probada con temas como “Tu falta de querer” de Mon Laferte, interpretación que le valió fuertes críticas.

Para esta canción, también le tocó una canción difícil con “Nunca es suficiente” de Natalia Lafourcade, cuya interpretación dio mucho que desear por parte de los jueces.

Esto la llevó a ser una de las sentenciadas, pues por las bajas calificaciones, se mantiene en la cuerda floja.

Con dos malas presentaciones, sus números se encuentran en 40 puntos, lo más bajo de la tabla, a pesar del apoyo que ha recibido por parte del público.

Horacio Villalobos y Rocío Banquells no tuvieron que decir palabra, con sus rostros se notó la decepción de la actuación de Bella.

Horacio, con audífonos, hizo mueca de desagrado, mientras que Rocío de decepción. Pero ahí no paró, el tercer juez, Mario Lafortaine la llamó mala cantante y soberbia, pero ella no se quedó callada y minimizó la calificación que le dan, pues es más importante la del público.

Yo no me he portado soberia, solamente quiero aprender a cantar, y a parte lo estoy haciendo cada día porque cada día que hago algo, voy avanzando, el público es el que tiene la última palabra, si me ponen diez, vamos a hacer que esos jueces se queden con sus calificaciones chiquitas y nosotros con calificaciones altas", dijo Bella de la Vega al final de su presentación.