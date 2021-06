‘Bella de la Vega es una mentirosa’: acusa hijo de José Ángel García

CDMX.- Las cosas no van bien con la familia de José Ángel García, y es que Bella de la Vega ha sacado a la luz problemáticas que tuvo con José Emilio García, hijo de su difunto esposo.

Bella de la Vega sacó a relucir, que José Emilio tiene problemas de personalidad, no trabaja y es un mantenido, además de consumir drogas y pasarla en los ‘raves’, lo que provocó la ira del chico y éste salió en su propia defensa.

El chico acusó de Bella de hostil, y que miente hasta en su edad, pues no tiene 30 ni 40 años como ella lo presume, sino 50 años.

El medio hermano de Gael García acudió al foro de "De primera mano" donde desmintió lo dicho por la viuda de su padre: que presuntamente amenazaba al actor con quitarse la vida a cambio de ingresos económicos, además de que negó que la última voluntad del fallecido era que su viuda se tomara una foto con su cadáver.

Yo no sé que esté inventando esta señora pero evidentemente no, la última voluntad de mi papá fue que ya yaciera con su madre, que ahorita está en una capilla en Salamanca, y si no, en todo caso en una plática medio amena que tuve con él me dijo que le gustaría que dejaran sus cenizas en un río que llegara a Tierra Caliente, Michoacán, de donde él era”, expresó el joven DJ.