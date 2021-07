Bella de la Vega le dan puntos para evitar descalificación de 'Quiero Cantar'

CDMX.- Tras una entrevista con Flor Rubio, donde Bella de la Vega abrió su corazón para contar todos los obstáculos que ha vivido, la bailarina recibió un regalo por parte de los jueces de ‘Quiero Cantar’.

Tras cantar “Piel Morena” de Thalia, la bailarina recibió la crítica de los jueces y ahí, para conmemorar los 6 meses de la partida de su esposo José Ángel García, fue donde se le dieron varios puntos.

Pero antes, el chef Mariano, decidió regalarle dos puntos que ganó, todo para que Bella pueda seguir su sueño de mantenerse dentro de la competencia.

Sabemos que te has esforzado mucho, que has tenido un gran amor por esto, y queremos darte un regalo de amor, una motivación por todo lo que te has esforzado”, dijo Horacio.