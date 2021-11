Bella de la Vega llama ardido e infiel a Juan Antonio Edwards por negarla

México. La actriz Bella de la Vega reveló que su relación que parecía ‘viento en popa’ al lado de Juan Antonio Edwards, terminó luego de que este la negara durante un programa en vivo, además de serle infiel.

La ex participante de “Survivor México”, contó a la revista TVNotas los motivos por los cuales dio por terminado su noviazgo con Juan Antonio Edwards, pues el actor declaró en el programa “Ventaneando” que no tenía una relación con Bella de la Vega, por lo que la actriz no dudó en terminar con el.

Me pidió que fuera su novia. Independientemente de que llegó a mi casa, se hizo el romántico, el querendón, besándome, y con sus manos de pulpo, tocándome las nalgas, me manoseó todo lo que pudo; sólo no hubo sexo porque le puse un alto y seguramente se molestó porque no aflojé”, aseguró Bella.

De la Vega, también afirmó que tras la lamentable muerte de su esposo el director de escena José Ángel García, ella se encontraba muy triste por lo que Juan Antonio se portó muy amable con ella y trató de ayudarle a superar la tristeza.

Juan Antonio le fue infiel a Bella con su ex.

Bella de la Vega se enteró de infidelidad por mensaje anónimo

Bella de la Vega reveló que se enteró de la infidelidad de Juan Antonio Edwards a través de un mensaje anónimo que le llegó por Instagram y en el que le advirtieron sobre la supuesta infidelidad de su novio.

Unos días después, Bella decidió enfrentar a su pareja, quien primero negó la infidelidad, pero después la aceptó.

Lo pensé y me aguanté dos días para preguntarle si era verdad. Cuando le marqué, se puso muy nervioso, primero dijo que era una ex que se había encontrado y que tal vez por ello me habían comentado eso, pero después ya terminó aceptándolo” dijo de la Vega.

El ex marido de Bella De la Vega falleció hace algunos meses y ella aún no se recupera por su pérdida.

La ex participante de “Quiero cantar” en “Venga la Alegría” reveló que a pesar de esta situación, Juan Antonio aún la sigue buscando e incluso le dijo que se fueran a la casa de playa en Cancún que pertenece a la actriz.

¡Ése es el colmo!, porque cuando éramos novios, quedamos de ir a una casa que tengo en Cancún y que compré cuando vivía José Ángel. Después de esto, todavía me llamó para decirme que a ver si nos íbamos a la casa en la playa, no podía creer lo cínico que se estaba portando”, finalizó.

