México. Bella de la Vega decidió darle una nueva oportunidad al amor, pues tras la muerte de su esposo José Ángel García el 22 de enero del 2021, la actriz inició una relación con el primer actor Juan Antonio Edwards.

En una entrevista para la revista TvNotas, Bella de la Vega reveló su relación con el actor de 65 años, además, Juan Antonio Edwards fue amigo de su difunto esposo, el papá del actor Gael García Bernal.

La ex participante de “Exatlón” aseguró que después de la muerte de su esposo, la depresión fue muy dolorosa y difícil de superar, pero gracias a su fuerza de voluntad, dejó atrás la tristeza y se dio la oportunidad de enamorarse de nuevo.

Juan Antonio Edwards y Bella de la Vega se conocieron en Televisa años atrás, cuando el propio José Ángel García los presentó, pues ellos eran amigos.

La relación con Juan Antonio Edwards comenzó luego de que él estuviera al pendiente de Bella cuando enviudó, y además de frecuentarla por mensajes y con sus visitas, le propuso posar para él y ser fotografiada, a partir de ahí su relación empezó a ser más cercana e incluso piensan trabajar juntos en proyectos de arte.

Tanto Juan Antonio como Bella, quedaron flechados y ahora llevan cerca de un mes de relación, la actriz aseguró que le encantó su forma de ser, su madurez y además su alma de niño, incluso aseguró que le recuerda mucho a su fallecido esposo.

Bella de la Vega reveló que Juan Antonio Edwards está muy enamorado de ella, por lo que apoya al 100% su cuenta en la plataforma de OnlyFans

Dice que no ha entrado, aunque sí ha visto fotos sexies mías y le encantan. Me apoya al cien por ciento y respeta mis decisiones. Esto me agrada mucho porque también en eso es como José Ángel, que era muy abierto y le gustaba que yo enseñara para presumir lo guapa que estoy y el buen cuerpo que tengo, no era nada celoso”, afirmó.