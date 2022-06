Benedict Cumberbatch confiesa su interés en una tercera parte de ‘Doctor Strange’

Estados Unidos.- Benedict Cumberbatch está gozando del gran éxitos que ha tenido su personaje de Doctor Strange en la saga de Marvel, el cual le ha traído fama y lo llevó a posicionar su carrera en otro nivel.

Recientemente el actor de 45 años comentó en una entrevista para medio The New Indian Express, que está muy interesado en que haya una tercera parte de las películas de “Doctor Strange” ya que le encanta personificar al personaje.

“Espero que haya una tercera parte. Yo amaría grabar una tercera cinta. Doctor Strange es un personaje tan complicado y siento que todavía queda mucho por explorar con él. Es un personaje brillante y todavía me estoy divirtiendo mucho interpretándolo”, confesó.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Desde que se estrenó la primer película del superhéroe con poderes místicos en 2016, dirigida por Scott Derrickson, se desarrolló a profundidad el personaje, al igual saltó a la vista el talento de Cumberbatch y por qué haya sido elegido para el papel, ya que fue un gran acierto.

Benedict Cumberbatch confesó que no era fan de los cómics y antes de este proyecto desconocía a Dr Strange. Foto: Especial.

En cuanto a la importancia de Doctor Strange en el universo de Marvel, Benedict mencionó: “Sigo muy sorprendido en lo importante que Strange se ha vuelto. Siempre supe que tenía potencial por varios aspectos del personaje pero no sabía que a este punto iba a estar con todo lo del multiverso”.

El también protagonista de la cinta “El poder del perro” de Netflix, confesó que antes de que le ofrecieran el personaje del maestro de las artes míticas, él no era fan de los cómics ni cuando era niño: “Admito que no soy y nunca fui un fanático de los cómics. Sí tuve algunos cómics y amaba las películas de Superman, de Christopher Reeve. Eso muestra lo viejo que estoy y realmente antes no sabía nada de Doctor Strange”. No obstante, el británico subrayó que cada que descubre datos nuevos de su personaje se “da cuenta de lo mucho que le gusta interpretarlo”.

El actor reveló que le gusta mucho interpretar al maestro de las artes ocultas. Foto: Especial.

En días recientes Marvel compartió un video a su cuenta oficial de YouTube en el cual se puede observar al actor Benedict Cumberbatch “Doctor Strange”, Xóchitl Gómez “América Chávez”, Benedict Wong “Wong” y Elizabeth Olsen “Wanda Maximoff” teniendo una especie de debate acerca de las cosas que les parecen extrañas.

ebecerril@am.com.mx