¿Harto del drama? Beni Falcón dejó Acapulco Shore 8

Acapulco.- Beni Falcón ‘El Yogui’ de la casa, decidió dejar la casa de Acapulco Shore 8 por decisión propia para continuar con sus proyectos y porque estaba harto del drama.

En sus redes sociales, el emprendedor, habló sobre su salida en un en vivo en sus redes sociales, donde se sinceró sobre cómo se sintió dentro de la casa.

Yo así lo decidí y no me arrepiento, cada uno cumple cierta función, y la decisión fue de amor propio. Yo no tenía un problema, era más bien un asunto de tema personal”, dijo.