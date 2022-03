Benny Ibarra asegura que los señalamientos a Luis de Llano le han causado dolor a su familia

Ciudad de México.- Luego de que Sasha Sökol rompiera su silencio y enviara varios tuits con fuertes declaraciones en contra del productor Luis de Llano, y que varios famosos se pronunciaran a este respecto, tocó turno al cantante Benny Ibarra, quien abordó este tema por primera vez en público.

Fue durante una entrevista para el programa Hoy, que el intérprete de “Si puedo volverte a ver” en la cual lo cuestionaron sobre el caso que está viviendo su tío, a quien incluso podrían demandar en los siguientes días, debido a que el delito de violación no prescribe.

El exTimbiriche confesó que le tiene un gran cariño a Luis de Llano, y expresó que ha sido un gran dolor para su familia, así como para la de Sasha.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El cantante habló del tema de su tío por primera vez y en público. Foto: Instagram.

Es un tema muy delicado que ha generado un gran dolor en la familia, obviamente también en la familia de Sasha. Luis es un hombre que quiero muchísimo, una figura muy importante en mi vida personal y mi vida profesional”, aseguró.

Además subrayó que no está interesado en prestarse como “bala de cañón” sobre el tema, por lo que ha decidido mantenerse distanciado del tema.

"Me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor, me costó trabajo, porque realmente si fuera una discusión para platicarla con todas las personas involucradas, pero el 90 por ciento de las personas que están allá afuera nos terminan usando como bala de cañón. Es algo para lo que yo no me puedo prestar”, dijo.

Benny confesó que ya habló con Sasha Sökol en privado. Foto: Especial.

Por último, también aseguró que, tras la tremenda controversia que se ha generado en redes sociales, el cantante estuvo contacto con ambos famosos de manera privada, además de asegurar que para él es difícil, tanto tomar parte como juzgar dicha situación.

A las personas a las que yo ya tuve que comunicar mi sentir, específicamente con Luis y con Sasha ya lo hice de manera privada. Obviamente es difícil juzgar y sobre todo en esta época en la que todos somos tremendos justicieros en las redes sociales”.

ebecerril@am.com.mx