Yordi Rosado y Benny Ibarra 'destapan' anécdotas románticas de San Miguel de Allende

San Miguel de Allende.- Con miras a un disco nuevo, Benny Ibarra compartió su amor por San Miguel de Allende, el lugar que ha sido su refugio e inspiración para su carrera.

En la entrevista con Yordi Rosado, realizada en la casa de Benny en San Miguel de Allende, el compositor compartió anécdotas que tienen que ver con su niñez y cuando llegó a la ciudad en Guanajuato.

Aquí me da esa sensación de libertad, algo que no tenía en la Ciudad de México, de poder perderme o llegar a las 10 de la noche y no pasaba absolutamente nada. Tiene un sabor mágico”, dijo.