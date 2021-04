México.- Big Brother de las estrellas es el nuevo proyecto de Endemol ¿Para Televisa? Para el cual se consideró a Juan José Origel, quien agradeció la invitación, pero asegura no tener ya la edad, pues podría “sacar el cobre” y no le gusta estar encerrado.

Pepillo Origel, como también se le conoce al conductor y periodista, compartió en su canal de YouTube que le hablaron de la distribuidora de contenidos, Endemol, para invitarlo a formar parte del conocido reality que esta vez será de estrellas.

Me hablaron para decirme que va a haber un Big Brother de Estrellas, y me hablaron para ver si yo quería entrar al Big Brother, yo les agradezco de verdad, ni tengo la edad, ni tengo la paciencia, y luego mis hijos (perritos)”, compartió el periodista leonés.

Agregó que está retirado y no podría separarse de sus mascotas, a las que llama sus hijos, Tom y Jerry, de los que no puede estar separado tanto tiempo.

Pepillo contó que luego de cuatro días de estar en Los Ángeles, California, a donde acudió para participar en un programa de televisión de Omar Chaparro, a su regreso, sus mascotas se le fueron encima de la felicidad.

Y luego yo con… ay no, capaz que ahí sí voy a sacar el cobre, no, no, mejor zapatero a tu zapato”, respondió sobre entrar a Big Brother de estrellas.