Estados Unidos.- Por primera vez en su vida, el actor Pierce Brosnan, de 67 años, interpretará a un superhéroe, y lo hará junto a Dwayne Johnson, 'The Rock' en la película "Black Adam", del universo de DC Comics.

Lo más cercano que Pierce Brosnan había estado de ser un 'súper hombre', fue al interpretar al agente 007, en la saga de James Bond; protagonizó "Golden Eye" (1995), "El mañana nunca muere" (1997), "El mundo no basta" (1999) y "Otro día para morir" (2002).

Ahora, el actor irlandés se pondrá la capa para interpretar al Doctor Fate en la película "Black Adam", que protagoniza 'The Rock', quien a través de Instagram le dio la bienvenida a la vez que publicó el poster de la película con el elenco completo.

Con Pierce Brosnan como el Doctor Fate, el elenco de la película 'Black Adam' queda completo. Foto: Instagram

En la cinta también participan Aldis Hodge como Hawkman, Noah Centineo como Atom Smasher y Quintessa Swindell como Cyclone.

"Black Adam" es la segunda película de New Line / DC tras el éxito de "Shazam", en 2019, con los dos personajes, Shazam y Black Adam, enemigos en el Universo DC. Según The Hollywood Reporter, el proyecto iniciará su producción en abril próximo en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos.

Sobre la trama, los detalles aún son un misterio, así como sobre el personaje que interpretará Marwan Kenzari, quien actuó en "Aladdin" y "The Old Guard", quien también forma parte del elenco, según publicó The Hollywood Reporter .

Su personaje en el Universo DC

Pierce Brosnan interpretará a Kent Nelson, conocido como el Doctor Fate; es el hijo de un arqueólogo que tiene habilidades de hechicería.

Dr. Fate fue creado por Gardner Fox y Howard Sherman, es uno de los fundadores de la Sociedad de la Justicia de América y es uno de los personajes más antiguos del Universo DC, ya que apareció por primera vez en 1940, en More Fun Comics # 5.

'The Rock' le da la bienvenida

Dwayne Johnson anunció en su cuenta de Instagram la inclusión de Pierce Brosnan a la cinta que protagoniza.

Es un placer anunciar al último miembro de nuestra #JusticeSociety, el malvado estadista, el Sr. @PierceBrosnanOfficial como el icónico y omnisciente Dr. Fate. Estoy agradecido de tener un elenco tan talentoso, diverso y hambriento. La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar", escribió en Instagram.

Al tiempo, 'The Rock' reveló que la producción de "Black Adam", comenzará en tres semanas.