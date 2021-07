Black Widow recibe buenas estrellitas por la crítica

Los Ángeles.- Las opiniones son divididas en cuanto a la calificación de la crítica y los fans de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson "Black Widow".

En el portal de Rotten Tomatoes, la calificación es de 81% el total, y los fans, en distintos portales quedaron un un sinsabor por la historia y cómo se desarrollan los personajes.

Protagonizada por Scarlett Johansson, Florence Pugh, Davir Harbour, Rachel Weisz, muestra a la primera mujer del universo MCU, y el perdón que es el eje de la cinta.

Una ‘Viuda Negra’ vulnerable, con un viaje de autodescubrimiento, con personajes que le dan otro sentido y frescura a la trama.

Es entrañable, divertida, y sobre todo entretenida, por lo que a pesar de haberse tardado, llega en un momento en que se necesitaba.

La historia, dirigida por la cineasta australiana Cate Shortland, se sitúa tras los hechos ocurridos en “Captain America: Civil War” y marcará el ingreso al universo Marvel de algunos nuevos personajes, como Yelena (Florence Pugh) y Red Guardian (David Harbour).

Algunas reacciones tienen que ver con la trama, y sobre todo el hilo conductor.

Cate Shortland tuvo la difícil tarea de completar la historia pasada de Natasha Romanoff, pero lo consiguió con ‘Black Widow”. Aunque todo el elenco de actores es genial, Florence Pugh y David Harbour anotan los mejores tantos con sus roles. No hay forma de que el público no quiera más de sus personajes. Además, la acción no se detiene en toda la película y se ejecuta muy bien”, señalan quienes ya la vieron.