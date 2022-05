Bono y The Edge dan un concierto sorpresa en un metro de Ucrania

Ucrania.- Este domingo el cantante irlandés Bono visitó Ucrania junto con el guitarrista The Edge, y se desplazaron entre las bombardeadas de Borodyanka e Irpin y la fosa común de Bucha, zonas devastadas en Ucrania tras el paso de las tropas rusas.

Este día es muy especial para el país invadido por el ejército ruso, porque celebra por primera vez el 8 de mayo el “Día de la Victoria contra el nazismo”, que antes se conmemoraba el 9.

Y también hoy se cumple un mes de que la canción “Walk on Ukraine” que el líder de la banda U2 publicó y dedicó a los ucranianos víctimas de la invasión rusa. Por lo que, a petición del presidente Volodimir Zelenski, el intérprete se dirigió a las zonas más afectadas por la invasión.

De acuerdo a información de EFE, Bono sorprendió a todos al ofrecer un concierto de manera espontánea en la estación del metro de Kiev lo cual hizo a manera de una aportación personal con el objetivo de hacer un llamado mundial a la paz, el cual coincidió con el llamado “Día de la Victoria sobre la Alemania nazi” y el fin de la II Guerra Mundial en Europa.

La visita coincidió con el llamado “Día de la Victoria sobre la Alemania nazi”. Foto: EFE.

Todos rezamos con ustedes para que puedan alcanzar pronto la paz”, dijo Bono.

Esta declaración se pudo ver en un vídeo que está circulando en la plataforma YouTube y por varios sitios web ucranianos, los cuales hacen alusión al sangriento conflicto irlandés y a la guerra que ahora sufren los ucranianos.

El también activista irlandés tomó el micrófono, y junto al guitarrista The Edge, interpretaron algunas canciones míticas de su repertorio como “Desire” y “With or without you”, para los grupos de ciudadanos que se encontraban presentes en la estación, aunque el momento de mayor exaltación sucedió cuando cantó “Stand by me”.

Los famosos sorprendieron a todos al interpretar canciones míticas de U2. Foto: EFE.

Sin duda la actuación de Bono dejó impactados a todos pues se dio por sorpresa, ya que sólo se pensó que visitará las zonas afectadas como parte de las actividades del cantante en causas humanitarias de diversas partes del mundo, sea en situaciones de guerra, contra el hambre o contra estragos globales, pero sin previo aviso tomó el micrófono y organizó un show case.

