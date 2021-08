Atacan a Bosé en redes por sacar al guanajuatense Enero del Moral de 'La Voz'

México.- El sueño del guanajuantense Enero del Moral en La Voz terminó la noche de este lunes, al no poder quedar en el top 3 del equipo de Miguel Bosé en el reality de TV Azteca, por lo que ya no podrá participar en la gran final.

Sin embargo, lo que causó gran polémica fue la dura crítica de su coach, Miguel Bosé, tras su interpretación, pues la calificó de desastrosa, entre otras cosas.

Bosé fue criticado en redes por ser tan duro con Enero del Moral. Foto: Instagram

El regaño y las palabras del cantautor español hacia el joven originario de San Francisco del Rincón fueron tan duras, que en redes sociales se volvió tendencia el nombre de Bosé, pues seguidores de Enero del Moral y del reality de canto de TV Azteca consideraron que lo humilló y no había necesidad de hacerlo quedar mal.

Enero del Moral ofreció una interpretación del tema “Se nos rompió el amor” y pese a su gran calidad vocal, a los coaches no les gustó lo que hizo el cantante de Guanajuato en el escenario.

Primero Edith Márquez le dijo que no le había tocado el corazón, Chuy Navarro comentó que lo notó nervioso en varios puntos de la canción, y ‘La Josa’, quien le dijo que era fan de él, tampoco tuvo palabras de aliento, pues le dijo que tenía una gran oportunidad pero la había desaprovechado.

Enero del Moral, originario de Guanajuato, fue eliminado de 'La Voz'. Foto: Instagram

La cosa se puso peor cuando tocó el turno de Miguel Bosé, quien sin miramientos criticó severamente a Enero, pues incluso aseguró que los demás coaches habían sido demasiado suaves en sus comentarios.

Desastroso es poco, es una pésima interpretación, pésima, me estoy cuestionando ahora muchísimas cosas de verdad, porque los ensayos se perdieron, no se qué hacer en este momento”, expresó Bosé.

Agregó que no sabía si no había hecho caso por querer tener independencia, o si a fuerza de estar repitiendo y repitiendo la canción había terminado por estropearla.

Pese a sus fuertes críticas, Bosé decidió darle la silla de Emilio, para que siguiera en la competencia, pero tras la interpretación de Vida, el español cambió de opinión y decidió quitarle el lugar a Enero para dárselo a Vida, quien en su opinión, sí había hecho caso de las indicaciones que le dio.

Vida queda en lugar de Enero

Tras la participación de Vida, Bosé la felicitó por haber mejorado su interpretación y se dirigió a Enero para decirle que tendría que dejar su silla.

Como comprenderás acabas de ver exactamente lo que hubiera querido que tú te ganaras, pero no tengo argumentos para seguir aguantándote más a pesar del talento que tienes, y de lo que puedas volver a dar en el futuro, no voy a esperar una semana más y creo que sería injusto a la faz de mis compañeros, del público y de todos lo demás dejarte a ti sentado en esta silla”.

Pese a los dolorosos comentarios, Enero se despidió de Bosé con un abrazo, quien le dijo “te pido que vuelvas, que sigas, tu voz es única, te quiero mucho”, a lo que Enero respondió que él también y que esperaba seguir en contacto.

En el top 3 del equipo de Miguel Bosé quedaron Vida, Kike Aristi y Edeer Velásquez.

Fue evidente que Enero del Moral se sintió mal por las palabras de Bosé. Foto: Captura de video

En redes los comentarios de reproche hacia Miguel Bosé lo convirtieron en tendencia.

“Qué pedo con Bosé y el odio hacia Enero? Simplemente no le hubiera dado una silla y ya, pero porque humillarlo así?”, “Bosé es un bipolar, soberbio y grosero”, “Alguien dele un sape a Bosé, no debió sacar a Emilio sino a Kike, el que metió la pata fue él no Enero, parece que nada más quería seguir diciéndole cosas a Enero, neta ya dejen al pobre en paz porque sí merecía su silla”, fueron algunos de los mensajes en Twitter.

En redes usuarios mostraron su molesta por la actitud de Bosé hacia Enero del Moral. Foto: Twitter

En la cuenta de Facebook de Enero del Moral, seguidores del cantante guanajuatense le dejaron mensajes de apoyo.

"Tienes una voz hermosa, ya demostraste que tú puedes llegar lejos, Dios te guíe por los mejores caminos de las oportunidades que se te están presentando…. Muchas felicidades !!", fue uno de los mensajes.

Para mí ya eres un ganador te mando un abrazote", le escribieron a Enero en su muro.

