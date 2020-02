Brad Pitt anuncia retiro de la actuación tras ganar el Oscar

Estados Unidos.- Este domingo, Brad Pitt se convirtió en una de las grandes sorpresas de la noche al ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su participación en la película "Once Upon a Time in Hollywood"; sin embargo, más sorpresivo fue su anuncio de un retiro indefinido de la actuación.

Tras más de tres décadas dedicadas a la actuación, Brad Pitt anunció que pondrá una pausa indefinida a su carrera para dedicarse a otros proyectos.

Entrevistado tras la premiación de los Oscar 2020, el exesposo de Angelina Jolie dio a conocer su retiro de forma indefinida, avivando los rumores de una posible reconciliación con su expareja, pues ambos están reorganizando sus agendas para pasar más tiempo con sus hijos.

De hecho en su discurso al Oscar como Mejor Actor de Reparto por su participación en la más reciente película de Quentin Tarantino, en la que participó junto con Leonardo Di Caprio, Pitt dedicó el premio a sus hijos.

¿A qué se dedicará ahora Brad Pitt?

A sus 56 años de edad, Brad Pitt podría querer dejar la actuación para dedicarse a proyecto detrás de la cámara, pues cabe recordar que su primer Oscar lo ganó como productor con la cinta "12 años de esclavitud".

En la entrevista tras los Oscar sólo comentó que "desaparecerá un rato para crear nuevas cosas", por lo que aún tendremos que esperar para saber a qué se refieren estos proyectos.