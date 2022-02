Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por vender lujoso predio que compraron en común

Ciudad de México.- Después de varios procesos en la corte, el pleito entre la ex pareja de Angelina Jolie y Brad Pitt parece no tener fin, ya que recientemente Brad demandó a Angelina ya que vendió una propiedad que habían comprado como pareja.

Dicha transacción comercial la llevó a cabo con Chateau Miraval, y se trata de la bodega de Correns, ubicada en Francia, la cual posteriormente traspasó su parte al oligarca ruso Yuri Shefler.

El sitio TMZ tuvo acceso a los documentos legales en los que el galán de Hollywood, ahora con 58 años, pide al tribunal que anule la transacción que su ex mujer realizó para entregar su parte correspondiente a la filial del Grupo Stoli, Tenute del Mondo, que comanda Shefler, para que le conceda una indemnización por daños y perjuicios en relación a dicha venta.

Se dice que Angelina no respetó los acuerdos a los que llegaron para la venta de esta bodega. Foto: Especial.

En los papeles legales que pudo leer el portal, se dice que Pitt explica que él y Jolie liquidaron la bodega en 2008 por la nada despreciable cantidad de 28.4 millones de dólares, momento en el que la actriz de 46 años, cooperó con cerca del 40% para la compra (alrededor de 11.36 millones de dólares).

Brad argumenta que invirtió mucho dinero en la bodega para hacerla rentable y hasta 2013, la protagonista de “Tomb Raider” no había podido igualar sus esfuerzos en ninguno de los dos frentes. Motivo por el cual Jolie acordó que no vendería su participación sin el consentimiento de su ex.

Más adelante, Angelina solicitó el divorcio en septiembre de 2016, lo que dio lugar a una batalla legal que se extendió hasta 2022.

Por su parte, Brad Pitt aseguró ante el tribunal que Jolie quería vender su parte de la bodega en julio de 2021, y añadió que en septiembre de 2021 consintió en dejar que Jolie buscara un comprador sobre el que tendría derechos de aprobación.

Y en octubre de 2021 él se enteró que Jolie había vendido su parte a la organización de Shefler, y no lo tomó en cuenta para su aprobación ni le enseñó el acuerdo o los términos de la compra-venta, por lo que no había respetado lo acordado previamente.

Además, un informante de Pitt reveló a TMZ que Angelina hizo caso omiso de “sus obligaciones legales y éticas, y pretende recuperar una inversión que no ha hecho y unos beneficios que no ha obtenido".

Pitt ya le ganó una vez cuando obtuvo la custodia compartida de sus hijos menores Foto: Especial.

La famosa pareja que en su momento fueron llamados como “Brangelina”, se casaron en 2014 y se divorciaron en 2016, y desde entonces se han enfrascado en batallas sobre múltiples asuntos en los últimos cinco años y más.

En mayo del año pasado, Pitt obtuvo la custodia compartida de sus hijos menores, Pax, de 17 años, Zahara, de 16, Shiloh, de 15, y Vivienne y Knox, de 13. Sin olvidar que también son padres de Maddox, de 20 años.

