Brandon Peniche estrena novela y desde ‘Venga la Alegría’ le desean lo mejor

México.- Brandon Peniche por fin cumplió su sueño fuera del programa “Venga la Alegría”. Regresó a Televisa, donde está a cuatro días de estrenar la telenovela “Contigo sí”, la cual protagoniza al lado de Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera.

Brandon formó parte del equipo de conductores de “Venga la Alegría” durante tres años y pese a que encontró grandes amigos, les tuvo que decir adiós para ir en busca de sus sueños.

Hoy, el hijo de Arturo Peniche está a cuatro días de estrenar la readaptación de “Viviana”, protagonizado por la leonesa Lucía Méndez en 1978, y las felicitaciones no esperaron.

Doy gracias a Dios por llevarme en el corazón amigos increíbles, profesionales, generosos pero sobre todo, buenos seres humanos”, escribió Brandon Peniche en la última foto que compartió en redes sociales hace dos meses, junto a sus ex compañeros de la empresa del Ajusco.

A todas las personas que se preguntan por qué me fui, les digo: Nunca hay que tener miedo de seguir tus sueños, arriesgate, la vida es muy corta y no te va a esperar… Me voy a buscar mi sueño”, agregó.