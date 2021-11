México.- Brenda Zambrano y Guty Carrera estuvieron en riesgo de salir de la nueva temporada de “Inseparables”, pero al final decidieron dejar su lugar para 'La Wanders Lover' y Radamés de Jesús.

Y previo a que emitieron su voto los demás participantes, Brenda y Guty sorprendieron al decidir abandonar el reality, aseguraron que podían cumplir sus sueños afuera y querían dejar ese lugar a 'La Wanders' y Radamés.

La noticia tomó por sorpresa a los demás participantes, sin embargo, Yurem los “agarró en curva” cuando preguntó sus razones para irse de “Inseparables”, aseguró que la ex participante de Acapulco Shore se cuidaba mucho en las pruebas físicas, lo que les hizo pensar que podría estar embarazada.

Y para más suspenso, Zambrano y Guty comentaron que tal vez al terminar el reality podrían llevarse una sorpresa.

Luego de su respuesta, los fans no dudaron en preguntarle a Brenda a través de sus redes sociales si está o no embarazada, y ella aprovechó para agradecer a los fans y aclarar el rumor.

Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño, estamos muy agradecidos, nos quedamos con cosas muy bonitas de ‘Inseparables’ con amistades que queremos muchísimo y no se desanimen, de verdad que vienen cosas muy grandes… por cierto, no estoy embarazada, todavía no pero cuando lo esté, yo les voy a dar la noticia”, comentó.