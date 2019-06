Brenda Zambrano comparte mensaje inspirador y la tachan de hipócrita

Brenda Zambrano es una de las reinas de Instagram con sus millones de seguidores, pero últimamente parecen que son más los haters quienes comentan en sus fotos.

La participante de Acapulco Shore compartió una fotografía más al natural, mostrando algunas imperfecciones en su piel y sus piernas, con una cita de autoaceptación.

"Mujeres, tener celulitis y estrías es normal. Besos", se lee en la publicación.

Le llueven críticas

Sin embargo, algunos opinaron que la modelo fue hipócrita en sus palabras y se lo hicieron saber en sus comentarios.

Críticas a Brenda Zambrano en su Instagram. Foto: Instagram

"Entonces no uses tanto photoshop en tus fotos", "Lo dice alguien que no las tiene", son algunos de los comentarios que le hicieron.