Brenda Zambrano deja polémica para mostrar su otro yo en ‘Guerreros 2020’

México.- La ex integrante del reality ‘Acapulco Shore’, Brenda Zambrano, está lista para dejar con la boca abierta no con su belleza o alguna polémica, sino con su fuerza y disciplina en el nuevo reality de Televisa: ‘Guerreros 2020’, producido por Magda Rodríguez.

La chica de 26 años se hizo famosa por aparecer en ‘Acapulco Shore’, polémico reality de MTV, donde no sólo demostró su carácter fuerte, sino que sacó la garra cuando se sentía amenazada.

En entrevista telefónica, la oriunda de Ciudad Victoria platicó con AM sobre su participación en este proyecto, que ya destapó a cinco de sus integrantes: Diego Montu, Sebastián García, Julio Ron, Reno Rojas y Aurélie.

Con ellos, ya suman 15 los competidores confirmados, y solo faltarían cinco nombres por anunciar la planilla completa.

Esto es un gran reto para mí, la gente podrá ver a otra Brenda, una enfocada en lo que quiere, que estará unida con sus compañeros. Es una Brenda alejada de los escándalos, y está en lo que realmente quiere; me lo propuse, ser otra como persona y estar enfocada en otra parte de mi carrera”, resaltó.

Brenda Zambrano se crió en un rancho entre animales, los cuales aprendió a domar a pesar de sufrir accidentes, nunca se dio por vencida y logró lo que se propuso.

Me considero una guerrera, quiero que la gente me dé otra oportunidad. Creo que es momento de alzar la voz, quiero que vean que vamos a estar más unidos que nunca, que no soy la chica de ‘Acapulco Shore’, llena de problemas, ahora tengo otra mentalidad, quiero que conozcan otra parte de mí y que mientras las mujeres estemos unidas, seremos más fuertes”.