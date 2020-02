Brenda Zambrano presume su belleza y admite haberse operado

México.- La modelo y exparticipante de Acapulco Shore, Brenda Zambrano, admitió en su cuenta de Instagram que sí se ha hecho cirugías estéticas, pero que eso no hace menos válido o importante su trabajo en el gimnasio.

A través de sus historias de Instagram, Brenda Zambrano respondió a todos aquellos que critican su físico de manera contundente.

"¿Qué importa si estoy operada? ¿Qué voy a ejercitar el silicón? El único silicón que tengo es en el busto y ese no se ejercita", argumentó ante aquellos que dicen que su escultural figura no es lo mismo al no ser 100% natural.

En otro video explicó que a veces hace los ejercicios que publica en su cuenta de Instagram mal o con poco peso "porque apenas estoy aprendiendo" y tiene relativamente poco tiempo entrenando en el gimnasio.

Respecto a su "vientre de acero", la modelo ha admitdo que fue gracias al "gym colombiano", refiriéndose a que se realizó una liposucción, reporta El Imparcial.