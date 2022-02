México.- Netflix no pudo elegir mejor fecha que el Día del Amor y la Amistad para publicar el tráiler de la segunda temporada de “Bridgerton” así como la fecha de su estreno, lo que emocionó a sus seguidores.

A través de sus redes sociales como Facebook, la plataforma streaming de Netflix les dio a sus suscriptores el mejor regalo de este 14 de febrero de 2022, el adelanto de la nueva temporada de la serie “Bridgerton”.

Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor son los protagonistas de la primera temporada de "Bridgerton"./ Foto: Google

El estreno del tráiler de la serie dramática de época se realizó en un evento especial que contó con la presencia de Julia Quinn, la autora de las novelas que han inspirado “Bridgerton”.

Además del video en el que se muestra el regreso de Lady Whistledown, quien asegura haber perfeccionado sus “armas” para contar todo lo prohibido en la alta sociedad de Londres en el siglo XIX, también se lanzó un póster oficial.

El póster oficial de la segunda temporada de "Bridgerton"./ Foto: Google

¿De qué tratará ‘Bridgerton 2’?

La primera temporada de “Bridgerton” fue una de las más vistas en Netflix principalmente por sus protagonistas: Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page en sus papeles de Daphne Bridgerton y Simon Basset.

Gracias a la química entre estos actores y las escenas candentes que realizaron, la segunda temporada de “Bridgerton” es una de las más esperadas, aunque ahora la trama girará en torno a uno de los hermanos del personaje de Daphne Bridgerton.

De acuerdo con Netflix, la segunda temporada de “Bridgerton” se centrará en Lord Anthony Bridgerton, interpretado por el actor Jonathan Bailey, el mayor de los hermanos Bridgerton mientras busca a una esposa adecuada.

“Impulsado por su deber de mantener el nombre de la familia, la búsqueda de Anthony de una debutante que cumpla con sus estándares imposibles parece infructuosa hasta que Kate (Simone Ashley) y su hermana menor Edwina (Charithra Chandran) Sharma llegan de la India”, se lee en un comunicado de la plataforma.

El actor Jonathan Bailey protagonizará la segunda temporada de "Bridgerton"./ Foto: Google

¿Cuándo se estrena ‘Bridgerton 2’?

Al final del tráiler de la segunda temporada de “Bridgerton” a través de la cuenta oficial de Netflix en YouTube, se revela que la fecha de su estreno será el viernes 25 de marzo de 2022.

Faltan seis semanas para que los fans de “Bridgerton” se transporten nuevamente al Londres del siglo XIX para vivir emocionantes aventuras narradas por Lady Whistledown.

“Bridgerton” fue creada por Chris Van Dusen y tiene el sello de Shonda Rhimes en la producción, quien ha estado a cargo de grandes éxitos como “Grey’s Anatomy”, “Scandal” y “How to Get Away with Murder”.

En la serie también actúan: Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Harriet Cains (Philipa Featherington), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) y Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton).

