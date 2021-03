Britney Spears aún llora por burlas y humillación del pasado

Ciudad de México.- Britney Spears por fin habló del polémico documental "Framing Britney Spears", que fue producido por The New York Times, en el que se narra su ascenso y caída del estrellato mundial, así como la persecución que sufrió por parte de los paparazzis.

"Framing Britney Spears" fue dirigido por Samantha Stark./ FOTO: Google

No vi el documental, pero por lo que supe de él, me avergonzaron por los reflectores que ponían sobre mí. Lloré dos semanas, y bueno, aún lloro a veces".

La película que se estrenó por el canal FX en febrero y ahora se puede ver en la plataforma streaming de Hulu, expone la manera en que los medios, y la industria musical, abordaron la trayectoria artística de Britney de manera machista.

También aborda sus problemas de salud mental y la manera en que su padre Jamie Spears continúa siendo, incluso sin el beneplácito de ella, su tutor legal y manejador de su patrimonio.

Jamie Spears mantiene la tutela de la cantante desde el año 2008./ FOTO: Google

Toda mi vida ha sido objeto de especulaciones, he sido observada y juzgada siempre. Siempre he sido juzgada, insultada, avergonzada por los medios. Lo soy aún", escribió.

Spears, de 39 años, acompañó sus declaraciones con un video donde baila, porque, dijo, le hace sentirse salvaje, humana y viva.

Hasta Justin Timberlake se disculpó

“Framing Britney Spears” explica un poco más la tutela de Britney por su padre, Jamie Spears, así como el movimiento #FreeBritney, en torno a su batalla judicial.

Fanáticas de Britney Spears apoyan el movimiento #FreeBritney para liberarse de su padre./ FOTO: Google

También analiza cómo los paparazzis y medios de comunicación se obsesionaron con Spears durante años y las narrativas a menudo misóginas en las coberturas que se enfocaban en su imagen.

El acoso de los paparazzis y de los medios de comunicación marcó su vida y su carrera./ FOTO: Google

La atención global por la cinta incluso llevó al cantante Justin Timberlake, quien fue novio de Spears, a ofrecerle disculpas tanto a ella como a Janet Jackson por cómo él "se benefició de un sistema que condona la misoginia y el racismo".

Esta fue la publicación con la que Justin Timberlake ofreció una disculpa pública por sus actos machistas contra Britney Spears y Janet Jackson./ FOTO: Instagram

Los cantantes iniciaon un noviazgo en el año 2000, que finalizó cuatro años después./ FOTO: Google

También Netflix lanzará documental

Podría pensarse que debido al éxito de “Framing Britney Spears”, la plataforma de Netflix ya prepara un documental propio sobre Britney Spears.

Sin embargo, este proyecto, dirigido por el cineasta Erin Lee Carr, comenzó incluso antes del lanzamiento del tan comentado documental de The New York Times.

Carr es conocido por haber dirigido la miniserie de Netflix “How to Fix a Drug Scandal”, y el documental “At the Heart of Gold”, de HBO, sobre el escándalo que rodea al médico Larry Nassar y al equipo de gimnastas olímpicos de Estados Unidos.

"How to Fix a Drug Scandal", miniserie producida por Netflix.

Hasta ahora no se saben los detalles del posible enfoque de este nuevo proyecto enfocado en la "Princesa del Pop", ni tampoco su fecha de estreno.