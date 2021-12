Britney Spears celebra en grande su cumple 40 y ser libre de tutela

Estados Unidos.- Britney Spears por fin logró liberarse de la tutela en la que estuvo los últimos 13 años, por lo que hoy 2 de diciembre celebró en grande su cumpleaños junto a su prometido Sam Asghari, con quien viajó fuera de Estados Unidos.

Para festejar su cumpleaños número 40, la cantante compartió una serie de instantáneas y videos cortos al lado de su pareja, con quien se le puede ver dándose un beso momentos antes de abordar un avión privado que los llevaría a un destino desconocido.

A través de su cuenta oficial de Instagram la princesa del pop compartió toda su alegría con sus millones de seguidores:

"¡¡¡Oh, la preciosa alegría de hoy!!! Mi prometido y yo estamos muy emocionados de irnos…. como pueden ver no peso 800 libras como los paparazzi me tienen en las fotos… He estado haciendo ejercicio y es real… lo que sea. ¡Dios gracias por poder salir del país! Estoy bendecida".